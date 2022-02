MotoGP | Marco Bezzecchi | “Buone sensazioni dopo il day-2 | posso migliorare ancora sotto ogni aspetto”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Anche se i test pre-stagionali veri e propri inizieranno solamente sabato, sul circuito di Sepang (Malesia) siamo nel bel mezzo dei tre giorni dedicati allo Shakedown della. Chi si sta mettendo in mostra in maniera positiva è senza dubbio il rookie del Mooney VR46 Racing Team, ovvero. Il pilota romagnolo, infatti, è risultato il migliore dei piloti esordienti, migliorando di ben 1.3 secondi il suo limite fatto registrare nella giornata di ieri. Il suo commento al termine del day-2 sulla pista malese è improntato all’ottimismo: “E’ stata una buona giornata – le sue parole riportate da motorsport.com – Abbiamo proseguito il lavoro di ieri e sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto in pista e nel box. Inizio a sentirmi più a mio agio sulla moto e lesono migliori. Ci sono ...

In Malesia ancora una volta i grandi protagonisti dell'azione in pista sono stati i piloti debuttanti, con l'attenzione concentrata soprattutto sul trio Raul Fernandez - Remy Gardner -...... in attesa che nel fine settimana arrivino a Sepang tutti i "big" della, serve più a ... piazzatosi alle spalle del pilota Aprilia, e conBezzecchi terzo . Per il "Bez" la prima giornata ...Leggi anche:MotoGP | Shakedown Sepang: Vinales nel Day 2 ... oggi Gardner si è visto superato dallo spagnolo e da Marco Bezzecchi, che ha concluso la seconda giornata di test come miglior rookie e ...Dietro di lui, troviamo Michele Pirro, in sella alla Ducati Desmosedici GP 2022, con un tempo di 2’00?565. In terza posizione, un’altra Ducati: Marco Bezzecchi ha chiuso la giornata con un tempo di ...