Mondiale Endurance - Per Ogier inizia l'avventura in LMP2 (Di martedì 1 febbraio 2022) Sébastien Ogier prenderà parte al Mondiale Endurance del 2022. L'otto volte campione del mondo rally parteciperà a tutte le gare della stagione, inclusa la celeberrima 24 ore di Le Mans, insieme al team Richard Mille Racing nella categoria LMP2. Nuova avventura. Ogier affiancherà questa nuova esperienza in pista all'impegno part-time con la Toyota nel Mondiale Rally, con la quale ha ottenuto il secondo posto nella gara di apertura a Monte Carlo. Non è certo un segreto che il francese volesse continuare la sua carriera nel motorsport in pista e ha anche provato la Hypercar Toyota di recente, con il sogno di prendere parte alla categoria regina. Un sogno che per il momento è nel cassetto ma che tirerà fuori molto presto per realizzarlo. "Sono consapevole che questa è una ...

