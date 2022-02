Mentana | sondaggio-terremoto dopo il Quirinale | crac-Lega | turbo FdI Ecco tutte le cifre | variazioni clamorose

(Di martedì 1 febbraio 2022) Puntuale come le tasse ma certo meno sgradito, come ogni lunedì,ildel TgLa7 di Enrico. Il primoil caso-e, soprattutto, il primole spaccature nel centrodestra a cui si è arrivatiil bis di Sergio Mattarella. E le conseguenze di quanto accaduto si fanno subito vedere anche nellerilevate da Swg. Il Pd perde lo 0,5% assestandosi al 21,2%, seconda forza politica a livello nazionale. Dunque i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, premiati per la linea tenuta durante la settimana del Colle: salgono dello 0,7% al 20,5 per cento. Dunque il clamoroso tonfo delladi Matteo Salvini, che lascia sul campo lo 0,9% e crolla al 17,5 per cento. Insomma, pare evidente il travaso di ...

Nell'ultimodi Gennaio condotto da SWG per il TgLa7 di Enricoil PD mantiene la prima posizione ma perde mezzo punto secco rispetto alla scorsa settimana. Si avvicina notevolmente Fratelli d'...