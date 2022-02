Meglio i telefoni usa e getta. I consigli dell’Fbi agli atleti di Pechino 2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) In vista dei Giochi olimpici invernali che inizieranno il 4 febbraio a Pechino, l’Fbi ha messo in guardia da “una vasta gamma di attività informatiche” tra cui attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), ransomware, malware, furto di dati, campagne di phishing e disinformazione. Obiettivo: “bloccare o interrompere la trasmissione in diretta dell’evento, rubare o diffondere dati sensibili, o colpire l’infrastruttura digitale pubblica o privata che supporta le Olimpiadi”. La divisione cyber dell’agenzia, inoltre, invita chiunque sia coinvolto nei Giochi “di potenziali minacce associate alle applicazioni mobili sviluppate da fornitori non affidabili. Il download e l’uso di applicazioni, comprese quelle richieste per partecipare o rimanere nel Paese potrebbe aumentare le opportunità per gli attori informatici di rubare informazioni personali o installare strumenti di ... Leggi su formiche (Di martedì 1 febbraio 2022) In vista dei Giochi olimpici invernali che inizieranno il 4 febbraio a, l’Fbi ha messo in guardia da “una vasta gamma di attività informatiche” tra cui attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), ransomware, malware, furto di dati, campagne di phishing e disinformazione. Obiettivo: “bloccare o interrompere la trasmissione in diretta dell’evento, rubare o diffondere dati sensibili, o colpire l’infrastruttura digitale pubblica o privata che supporta le Olimpiadi”. La divisione cyber dell’agenzia, inoltre, invita chiunque sia coinvolto nei Giochi “di potenziali minacce associate alle applicazioni mobili sviluppate da fornitori non affidabili. Il download e l’uso di applicazioni, comprese quelle richieste per partecipare o rimanere nel Paese potrebbe aumentare le opportunità per gli attori informatici di rubare informazioni personali o installare strumenti di ...

