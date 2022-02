Mattarella rieletto, il programma di Draghi resta lo stesso: distruggere l’economia italiana (Di martedì 1 febbraio 2022) Dai risultati delle elezioni del Presidente della Repubblica mi sembra che emerga, sempre con maggior chiarezza, la finalità dei poteri forti, e dei loro agenti politici in Italia, di indebolire sempre maggiormente la democrazia costituzionale, veicolando il potere decisionale sempre più nelle mani di pochi fidati politici. Fatto significativo è che nel periodo delle elezioni non si è data nessuna attenzione alla economia italiana che versa in situazioni sempre più gravi e tutto è stato oscurato dalle diatribe di singoli esponenti politici di partiti leaderistici o populisti. In pratica è lo stesso ordinamento costituzionale che comincia a scricchiolare in modo abbastanza impressionante, al punto che, nonostante l’articolo 85 della Costituzione affermi in modo chiaro che: “il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni“, facendo chiaramente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Dai risultati delle elezioni del Presidente della Repubblica mi sembra che emerga, sempre con maggior chiarezza, la finalità dei poteri forti, e dei loro agenti politici in Italia, di indebolire sempre maggiormente la democrazia costituzionale, veicolando il potere decisionale sempre più nelle mani di pochi fidati politici. Fatto significativo è che nel periodo delle elezioni non si è data nessuna attenzione alla economiache versa in situazioni sempre più gravi e tutto è stato oscurato dalle diatribe di singoli esponenti politici di partiti leaderistici o populisti. In pratica è loordinamento costituzionale che comincia a scricchiolare in modo abbastanza impressionante, al punto che, nonostante l’articolo 85 della Costituzione affermi in modo chiaro che: “il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni“, facendo chiaramente ...

