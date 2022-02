Mario Draghi invita Putin a trovare una soluzione per la crisi ucraina (Di martedì 1 febbraio 2022) La situazione riguardante l’ucraina è in costante mutamento e sotto stretto monitoraggio. Il clima di tensione si fa sempre più insostenibile e diverse sono le nazioni al momento coinvolte. E questo perché la Russia sembra costituire una minaccia più che reale agli occhi dell’Occidente. Difatti, molti sono i Paesi che si stanno adoperando per poter fronteggiare l’imprevedibile. Neanche a dirlo, tra sanzioni economiche, accordi oppure armamenti, in tanti stanno lanciando avvertimenti al Cremlino. L’Italia, al contrario, non si era ancora espressa sulla questione, almeno fino ad oggi. Stando a quello che riporta l’Ansa, infatti, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin nella speranza di poter giungere ad un compromesso che ponga fine alla crisi e al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) La situazione riguardante l’è in costante mutamento e sotto stretto monitoraggio. Il clima di tensione si fa sempre più insostenibile e diverse sono le nazioni al momento coinvolte. E questo perché la Russia sembra costituire una minaccia più che reale agli occhi dell’Occidente. Difatti, molti sono i Paesi che si stanno adoperando per poter fronteggiare l’imprevedibile. Neanche a dirlo, tra sanzioni economiche, accordi oppure armamenti, in tanti stanno lanciando avvertimenti al Cremlino. L’Italia, al contrario, non si era ancora espressa sulla questione, almeno fino ad oggi. Stando a quello che riporta l’Ansa, infatti, il Presidente del Consiglioha avuto un colloquio telefonico con Vladimirnella speranza di poter giungere ad un compromesso che ponga fine allae al ...

Advertising

DSantanche : Per non dimenticare! 'Il greenpass darà la garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose'. Mario Draghi, lugl… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della… - elenabonetti : Al Paese servono le riforme e serve la stabilità: sono le due parole chiave di questo esecutivo. La riconferma del… - Lialacor : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della Fede… - IlarioMoro : RT @DiegoFusaro: Uno dei non secondari obiettivi del grande reset è quello di distruggere l'economia locale a beneficio dei colossi senza v… -