(Di martedì 1 febbraio 2022) Ostia – “Dall’analisi della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente la stretta correlazione, nella genesi della volontà omicidiaria, tra l’azione punitiva posta in essere dai due complici e la rissa, consumata poco prima. Ciò induce a ravvisare una fondata critica in ordine alla configurabilità dell’elemento cronologico della, considerata l’obiettiva esiguità dello ‘spatium temporis’ occorso tra i due momenti e le serrate fasi dell’esecuzione, caratterizzata dall’immediata ricerca dell’arma e le dalla subitanea attuazione del disegno criminoso, al più compatibili con la nozione di preordinazione”. È quanto scrivono i giudici della Prima sezione penale dellanelle motivazioni della sentenza, depositata oggi, con cui lo scorso 14 dicembre hanno disposto un nuovo processo di appello, in ordine all’aggravante della ...

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Manuel Bortuzzo, Christian Selassié, le Donatella e Samy Youssef! Giulia Sal… - MediasetPlay : Un ragazzo dal grande coraggio e un super protagonista di #GFVIP ?? Oggi a #Verissimo, dalle 15.30 su #Canale5 e in… - SarahTouch28 : RT @savanaceleste: CHIARIAMO UN CONCETTO IMPORTANTE: Manuel Mateo Bortuzzo a soli 22 anni è in grado di provare la più totale indifferenza… - ilfaroonline : Manuel Bortuzzo, la Cassazione accoglie il ricorso degli aggressori: “Non ci fu premeditazione” - Gloria40617295 : @claudiamutti67 @manuel_bortuzzo @Parpiglia @chimagazine Ok grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Il Sussidiario.net

Soleil Vs Manila, lite al GF Vip "Mi hai delusa!"/ Katia: "Non era vera amicizia" Soleil Sorge controe Clarissa Selassiè Durante lo sfogo con Barù, Soleil Sorge ha puntato il dito ...... Nathaly Caldonazzo ha provato ad indagare nella vita sentimentale di Jessica che sogna un grandissimo amore come quello che sta vivendo la sorella Lulù con. ' Ma Gianluca non ti ...La prima è stata quella di Manuel Bortuzzo che ha lasciato il gioco per motivi di salute, visto che ha ammesso di essere insofferente, nonostante la presenza della fidanzata di Lulù Salassié. La ...Anche tua sorella Jessica… puoi fare conto anche su di lei. Lulù Selassiè, dopo l’uscita di Manuel Bortuzzo dal Grande Fratello Vip, sente terribilmente la mancanza del suo fidanzato. (Blog Tivvù) ...