Juventus | Oppini non ha dubbi | Questa squadra agguanterà il secondo posto

Advertising

JuveNelCuore88 : Oppini sempre perfetto. ?? #Vlahovic #Juventus #Fiorentina - Domenico1oo777 : RT @viasyba: Se mi aveste detto di questi tempi un anno fa che avrei dato ragione e fatto una standing ovation a Francesco Oppini, probabil… - FrancoGordon97 : RT @viasyba: Se mi aveste detto di questi tempi un anno fa che avrei dato ragione e fatto una standing ovation a Francesco Oppini, probabil… - Roby22819002 : RT @viasyba: Se mi aveste detto di questi tempi un anno fa che avrei dato ragione e fatto una standing ovation a Francesco Oppini, probabil… - viasyba : Se mi aveste detto di questi tempi un anno fa che avrei dato ragione e fatto una standing ovation a Francesco Oppin… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Oppini

Il Pallone Gonfiato

Il match tra Milan eha chiuso la ventitreesima giornata della Serie A 2021/2022 . Per analizzarla in maniera ... il noto tifoso bianconero Francescoed i giornalisti Jolanda De Rienzo e ...... i giornalisti Jolanda De Rienzo e Seraj El Kershini e il grande tifoso juventino Francesco,...puntati sulla quarta giornata del girone di ritorno e in particolare sul big match Milan -...Nell'ultima puntata di Tiki Taka Francesco Oppini commenta la situazione in casa Juventus e fa un paragone scomodo per i colori bianconeri.La Juventus sta vivendo un campionato decisamente altalenante, dopo un avvio disastroso la squadra di Allegri si è rimessa in careggiata ed è ora in lotta per il quarto posto con l'Atalanta. Negli stu ...