Jaiteh non basta, la Virtus Bologna in emergenza cade col Buducnost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Virtus Bologna - Buducnost 62 - 68 Terza sconfitta nelle ultime quattro di Eurocup per la Virtus, che in piena emergenza si arrende al Buducnost. Già senza gli infortunati Teodosic e Hervey, a un paio ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022)62 - 68 Terza sconfitta nelle ultime quattro di Eurocup per la, che in pienasi arrende al. Già senza gli infortunati Teodosic e Hervey, a un paio ...

Advertising

antoiner01 : RT @Virtusbo: IL CUORE NON BASTA, VINCE BUDUCNOST ? Ultimo quarto fatale per la Segafredo che nonostante le tante assenza ci prova fino all… - VuNereBologna : ALTRO K.O. IN EUROCUP ?? La Virtus Bologna in piena emergenza (6 assenti) trova la 2ª sconfitta consecutiva in Euro… - Virtusbo : IL CUORE NON BASTA, VINCE BUDUCNOST ? Ultimo quarto fatale per la Segafredo che nonostante le tante assenza ci prov… - BoloBianconera : @VirtusSte @JohnRain81 @andbel66 Però in quel caso non avremmo avuto Jaiteh, non Sampson ?? Io su Hunter rimango mol… - M_Ander : RT @Virtusbo: VITTORIA E PRIMATO ?? Cremona non molla fino alla fine ma la Virtus porta a casa i due punti senza mai mollare e si prende per… -