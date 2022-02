I Maneskin spaccano | inutile negarlo | ma il sistema non c’entra nulla con la musica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ritorna Sanremo e si parla nuovamente dei! Saranno infatti superospiti della prima serata della 72esima edizione del Festival, condotto nuovamente da Amadeus. Proviamo a ragionare ancora una volta sui(e non solo), nei consueti nove punti di questo blog. 1. La narrativa sulla band romana è ampia,aggiungere altro. A parlare per loro sono i fatti: sono stati capaci di sovvertire ogni (ir)ragionevole giudizio, ribaltandone le premesse, grazie al successo ottenuto in Italia, ancor di più, in giro per il mondo. Siate onesti, per quale motivo non dovreste essere orgogliosi di una formazione capace di calcare palchi così prestigiosi? Di essere riconosciuta a tutte le latitudini come next big thing del 2021? Inoltre è un dovere ricordare i premi a loro riconosciuti; nessun gruppo alle nostre latitudini è mai giunto a ...