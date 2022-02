GF Vip, Jessica sorprende i fan: lo ha detto veramente? Non si torna indietro (Di martedì 1 febbraio 2022) La confessione di Jessica Selassié nel GF Vip ha spiazzato tutti. La ragazza ha detto chiaramente la sua preferenza. Ecco di chi si tratta. La casa del Grande Fratello Vip continua a regalare tanti argomenti di discussione. Nella serata di ieri ci sono stati tanti colpi di scena anche se, come ormai avviene da mesi, si è continuato a parlare del “triangolo amoroso” tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Tale argomento tiene banco anche sui social e, proprio per questo motivo, non annoia davvero mai. Come possiamo immaginare, i rapporti amorosi all’interno della casa innescano sempre tanta curiosità. Tale cosa aumenta quando molti sognano una relazione tra due concorrente che, almeno per il momento, non sono una coppia. Stiamo parlando di Jessica Selassié e Barù. I due, sui social, sono amatissimi e molti ... Leggi su chenews (Di martedì 1 febbraio 2022) La confessione diSelassié nel GF Vip ha spiazzato tutti. La ragazza hachiaramente la sua preferenza. Ecco di chi si tratta. La casa del Grande Fratello Vip continua a regalare tanti argomenti di discussione. Nella serata di ieri ci sono stati tanti colpi di scena anche se, come ormai avviene da mesi, si è continuato a parlare del “triangolo amoroso” tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Tale argomento tiene banco anche sui social e, proprio per questo motivo, non annoia davvero mai. Come possiamo immaginare, i rapporti amorosi all’interno della casa innescano sempre tanta curiosità. Tale cosa aumenta quando molti sognano una relazione tra due concorrente che, almeno per il momento, non sono una coppia. Stiamo parlando diSelassié e Barù. I due, sui social, sono amatissimi e molti ...

