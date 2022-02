Focolaio Covid, chiude la mensa dei poveri di Avellino (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Chiusa la mensa dei poveri nella Cittadella della Carità di Avellino dove 15 ospiti su 17 sono risultati positivi al Covid. Dalla serata di ieri, dopo i primi sintomi denunciati da due ospiti, confermati successivamente dai tamponi, la struttura che comprende cucine, sala mensa e dormitorio, è stata chiusa. I cinque volontari della Caritas diocesana impegnati nella gestione, si sono posti in isolamento volontario per sottoporsi alla verifica del tampone molecolare. Le persone risultate positive sono immigrati senza fissa dimora provenienti dall’Europa dell’Est e dall’Africa e 5 di nazionalità italiana. Grazie alla solidarietà di famiglie, ristoratori e imprenditori, che stanno facendo giungere alla mensa cibi già pronti, non si è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Chiusa ladeinella Cittadella della Carità didove 15 ospiti su 17 sono risultati positivi al. Dalla serata di ieri, dopo i primi sintomi denunciati da due ospiti, confermati successivamente dai tamponi, la struttura che comprende cucine, salae dormitorio, è stata chiusa. I cinque volontari della Caritas diocesana impegnati nella gestione, si sono posti in isolamento volontario per sottoporsi alla verifica del tampone molecolare. Le persone risultate positive sono immigrati senza fissa dimora provenienti dall’Europa dell’Est e dall’Africa e 5 di nazionalità italiana. Grazie alla solidarietà di famiglie, ristoratori e imprenditori, che stanno facendo giungere allacibi già pronti, non si è ...

