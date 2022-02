Doppio mandato e compilazione delle liste elettorali M5S, ecco il vero motivo dello scontro Conte-Di Maio (Di martedì 1 febbraio 2022) Il vero nodo dello scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, con il Movimento 5 Stelle uscito a pezzi e lacerato dalla partita del Quirinale, è la compilazione delle liste elettorali per le Politiche del 2023. E' questo il vero nodo del Contendere tra l'ex premier e il ministro degli Esteri. Sulla carta Conte ha una potentissima arma da utilizzare contro Di Maio ed è il vincolo del Doppio... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilnodotra Giuseppee Luigi Di, con il Movimento 5 Stelle uscito a pezzi e lacerato dalla partita del Quirinale, è laper le Politiche del 2023. E' questo ilnodo delndere tra l'ex premier e il ministro degli Esteri. Sulla cartaha una potentissima arma da utilizzare contro Died è il vincolo del... Segui su affaritaliani.it

Advertising

ArmandoCapone : RT @BenedettaFrucci: Questa narrativa per cui Mattarella non voleva fare il bis fa un po’ sorridere. Le foto degli scatoloni, la pdl del Pd… - FerroFiordi : RT @BenedettaFrucci: Questa narrativa per cui Mattarella non voleva fare il bis fa un po’ sorridere. Le foto degli scatoloni, la pdl del Pd… - Bea_Rinaldi : RT @BenedettaFrucci: Questa narrativa per cui Mattarella non voleva fare il bis fa un po’ sorridere. Le foto degli scatoloni, la pdl del Pd… - lemonfromRome : RT @BenedettaFrucci: Questa narrativa per cui Mattarella non voleva fare il bis fa un po’ sorridere. Le foto degli scatoloni, la pdl del Pd… - mareblu201 : RT @BenedettaFrucci: Questa narrativa per cui Mattarella non voleva fare il bis fa un po’ sorridere. Le foto degli scatoloni, la pdl del Pd… -