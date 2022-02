Curry fa 40 e batte Houston | Grizzlies ko all' OT con i 76ers

(Di martedì 1 febbraio 2022) Sono sette le partite disputate questa notte nel campionato Nba. I Cleveland Cavaliers sconfiggono in casa i New Orleans Pelicans col punteggio di 93 - 90. Doppia doppia per Kevin Love (15 punti e 11 ...

Prestazione monstre dicon 40 punti e 9 assist. OklahomaPortland Trail Blazers 98 - 81. Doppia doppia per Josh Giddey (14 punti e 12 rimbalzi) Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans ...Stephensegna 40 punti (21 nel solo quarto periodo) e regala a Golden State la settima vittoria in fila. Sono cinque invece i successi raccolti dai Sixers che senza Joel Embiid battono all'overtime i ...New Orleans Pelicans 90 – 93 Cleveland Cavaliers Iniziamo dal successo casalingo dei Cavs, che tra le mura amiche della Rocket Mortgage FieldHouse hanno la meglio sui Pelicans sfruttando al meglio i 2 ...Steph Curry e compagni costruiscono il successo grazie soprattutto ... Nell’ultimo match che chiudeva la lunga notte NBA gli Oklahoma City Thunder (15-34) battono i Portland Trail Blazers (21-30) per ...