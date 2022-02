Cosenza, uomo tenta suicidio a Rende. Il cugino: “Non era no vax e non aveva perso lavoro” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Non era un no vax e non aveva per questo perso il lavoro l’uomo si è dato fuoco lunedì davanti alla caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza, riportando gravi ustioni. A riferirlo è l’associazione ‘Cultura e Identità’, raccogliendo la testimonianza del cugino dell’uomo Michele De Simone, che “ha smentito le voci che volevano suo cugino un ‘professore no vax’. Il ‘Gigante buono’, così viene soprannominato in famiglia l’autore del tragico gesto, è vaccinato e, pur essendo contro il green pass, ne è dotato e non aveva quindi perso il lavoro”. Ma “il suo gesto sarebbe dovuto a problemi psicologici causati, a quanto pare, da traumi del passato”, riporta ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Non era un no vax e nonper questoill’si è dato fuoco lunedì davanti alla caserma dei carabinieri di, in provincia di, riportando gravi ustioni. A riferirlo è l’associazione ‘Cultura e Identità’, raccogliendo la testimonianza deldell’Michele De Simone, che “ha smentito le voci che volevano suoun ‘professore no vax’. Il ‘Gigante buono’, così viene soprannominato in famiglia l’autore del tragico gesto, è vaccinato e, pur essendo contro il green pass, ne è dotato e nonquindiil”. Ma “il suo gesto sarebbe dovuto a problemi psicologici causati, a quanto pare, da traumi del passato”, riporta ...

