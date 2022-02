Contagi Covid in Toscana, i dati di oggi 1 febbraio: 9.877 nuovi casi (Di martedì 1 febbraio 2022) Firenze, 1 febbraio 2022 - Sono 9.877 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Toscana , secondo la consueta anticipazione del presidente della Regione, Eugenio Giani, sull'andamento della pandemia. I ... Leggi su lanazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Firenze, 12022 - Sono 9.877 ipositivi nelle ultime 24 ore in, secondo la consueta anticipazione del presidente della Regione, Eugenio Giani, sull'andamento della pandemia. I ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 57.715 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Malgò #Coronavirus #Covid - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Covid Veneto: i dati di martedì 1 febbraio 2022 Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero Nel video i dati del Venet… - ItalexitCodr_UD : RT @Telefriuli1: ?????????? ????????????????. ?????????? ???? ?????? ???? ?????????? ?????? ?????????????? ???????????? ?? ???????????????? Gli ultimi sette giorni hanno visto un'inversione sui… -