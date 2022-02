Colapesce e Dimartino | chi sono? Vita privata | Sanremo | canzoni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 febbraio 2022), chi: il duo ha avuto successo al grande pubblico con la partecipazione a2021. Torno al Festival nel 2022 come ospiti della prima serata., chi, nome d’arte di Lorenzo Urciullo è nato a Solarino, in provincia di Siracusa nel 1983, il 6 settembre. Il nome d’arte è ispirato ad una leggenda siciliana secondo la quale Colepesce, abile pescatore, decise di restare sott’acqua a sorreggere l’Isola per ere che sprofondasse nel mare. Urciullo si avvicina alla musica sin da bambino Dopo la laurea in Scienze della comunicazione ed editing, ha provato a intraprendere la strada del giornalismo. Dai primi anni 2000 ...