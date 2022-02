Candelora | il vero significato della storia e perchè predice la fine inverno

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ne sentiamo parlare spesso, tante sono le credenze che si nascondono dietro questa tradizioneche sancisce lastagione invernale e ci preannuncia la primavera Lae la festaLuce(Instagram @equilibrionatura)Celebrata in modo differente in diverse culture europee, sia nell’antichità a Roma che in Oriente, questa ricorrenza è una tradizione molto antica che poi successivamente ha subito l’assorbimento nella religione cristiana. Cosa si cela dietro la? Ricorre il 2 febbraio, dopo la nascita di Gesù, per l’esattezza i 40 giorni successivi, quando al tempio viene presentato il bambino. È proprio lì che ci si rende conto che Gesù è l’illuminazionerivelazione, ossia la luce che ...

pierpaolopenza : @Azzurraluna410 Lo trovo veramente bello... soprattutto che abbiano risparmiato di abbattere un albero vero. Mi pa… - torigemelle : @GRiarso vero e poi c’è anche la candelora .. -

Con Sanremo 2022 invece non si rischiano problematici intrecci: sì, è, ci sarà di mezzo la, ma quella per i più conta solo per vedere se siamo fuori dall'inverno; non si rischiano ...Sarà poi la(il 2 febbraio) a confermare le previsioni per la prossima primavera. ... assai diffuso da noi (assessore Luca?). La ragazza apparteneva dunque a quella famiglia dei Merli. ...Dopo la fioritura della mimosa che disegna macchie di giallo in collina e dopo i giorni della merla considerati i più freddi dell’anno, domani la chiesa celebra la ricorrenza della Candelora. Un altro ...Quale é il significato della Candelora? Secondo molte credenze popolari osservando il cielo il 2 febbraio sarà possibile scoprire quale primavera ci aspetta ...