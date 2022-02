Brignone | «Mi aiuta l’ipnosi Goggia? È una grande atleta ma il discorso umano è un’altra cosa»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Alla vigilia delle Olimpiadi invernali il Corriere della Sera intervista Federicala sciatrice che ha vinto più gare di Coppa del mondo (è a quota 19). Parla dell’importanza della condizione mentale per gli atleti. «Se non vuoi cambiare, non cambierai mai. Negli ultimi anni ho messo a fuoco quest’aspetto perre l’Federica, ma prima di tutto la persona. Mi segue un mental coach dal 2015. Poi ho fatto ipnosi». Aserve? «Niente pendolino da film. Nelle sedute entri in trance e, tramite delle allegorie, l’inconscio fa dei lavori pazzeschi. In due parole non si può spiegare». La differenza la fa la testa? «Sì, nello sport conta quasi al 100%, tutte sciamo bene. Ma fra arrivare prima e trentesima è undi equilibrio mentale. Il mental coach mi ...

