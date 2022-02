Bimba di 14 mesi investita e uccisa a Cagliari da una moto (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Si è costituito alla polizia stradale il conducente dello scooter che ha travolto e ucciso a Cagliari una bambina di 14 mesi. L'incidente è avvenuto in via Cadello dove uno scooter di grossa cilindrata ha travolto la piccola mentre attraversava la strada sul passeggino spinto dalla madre. Il corpo della bambina è stato dilaniato dal violento impatto con la moto. Da quanto si è appreso in sella allo scooter vi era solo una persona che si è poi costituita alle forze dell'ordine. Leggi su agi (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Si è costituito alla polizia stradale il conducente dello scooter che ha travolto e ucciso auna bambina di 14. L'incidente è avvenuto in via Cadello dove uno scooter di grossa cilindrata ha travolto la piccola mentre attraversava la strada sul passeggino spinto dalla madre. Il corpo della bambina è stato dilaniato dal violento impatto con la. Da quanto si è appreso in sella allo scooter vi era solo una persona che si è poi costituita alle forze dell'ordine.

