Bergamo | operazione antidroga dei cc | 12 arresti e 5 obblighi dimora 2

(Di martedì 1 febbraio 2022) Milano (Adnkronos) - Le 17 ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito dell'“Fontanella 2019”, coordinata dalla procura di, sono state eseguite all'alba di oggi da oltre cento carabinieri, tra, Brescia, Genova, Torino e Firenze, con il supporto del nucleo elicotteri e di unità dei cinofili di Orio al Serio. I destinatari sono cittadini albanesi, nordafricani, italiani e un olandese, tutti coinvolti in un'ampia struttura di narcotraffico che gestiva lo spaccio di cocaina dai Paesi Bassi all'Italia. Crocevia dei carichi di stupefacenti era la provincia di, da dove le indagini sono iniziate, nel 2019. Gli investigatori hanno scoperto così una rete di diversi gruppi di narcotrafficanti, per lo più albanesi, che gestivano grandi carichi di cocaina ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo operazione

CHI VIENE E CHI VA - Boga, 40 milioni per tutta l'estate, è arrivato aper soli 22 più 2 di bonus. Un bello sconto e una bella, considerato che l'Atalanta si è mossa una settimana ...L'dell'Arma diall'alba di martedì 1° febbraio: in azione 100 carabinieri in collaborazione con le forze dell'ordine dei Paesi Bassi. Sequestrati cocaina, hashish, armi e contanti. La ...Milano (Adnkronos) – Le 17 ordinanze di custodia cautelare emesse nell’ambito dell’operazione antidroga “Fontanella 2019”, coordinata dalla procura di Bergamo, sono state eseguite all’alba di oggi da ...L’operazione denominata “Fontanella 2019”, iniziata nel febbraio 2019 è finalizzata a contrastare il crescente fenomeno dello spaccio di cocaina che vede la provincia di Bergamo quale crocevia ...