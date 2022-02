Beautiful: Steffy è in ansia per Thomas (Di martedì 1 febbraio 2022) Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata di oggi ci rivelano che Ridge e Steffy al capezzale di Thomas, attendono il suo risveglio Steffy preoccupata per ThomasUna nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che Steffy e Ridge non attendono altro che il risveglio di Thomas. Il ragazzo purtroppo è finito in coma. Intanto, negli uffici della Forrester, Paris e Zende chiacchierano ma a quanto pare si piacciono davvero. Andiamo a vedere i dettagli Thomas è in coma: Hope spaventata Nel corso della puntata vedremo Ridge e Steffy davvero disperati per Thomas. Il ragazzo non ha ripreso conoscenza durante il trasporto in ospedale ed è finito in ... Leggi su formatonews (Di martedì 1 febbraio 2022) Le anticipazioni direlative alla puntata di oggi ci rivelano che Ridge eal capezzale di, attendono il suo risvegliopreoccupata perUna nuova puntata attende i fan di. Le anticipazioni ci fanno sapere chee Ridge non attendono altro che il risveglio di. Il ragazzo purtroppo è finito in coma. Intanto, negli uffici della Forrester, Paris e Zende chiacchierano ma a quanto pare si piacciono davvero. Andiamo a vedere i dettagliè in coma: Hope spaventata Nel corso della puntata vedremo Ridge edavvero disperati per. Il ragazzo non ha ripreso conoscenza durante il trasporto in ospedale ed è finito in ...

