Auto con targhe estere, arrivano le multe per chi non è in regola (Di martedì 1 febbraio 2022) La chiamano «esterovestizione»: si tratta di quella pratica che consiste nell’immatricolare le proprie Auto con targhe estere, nata circa una decina di anni fa. Una scappatoia per sottrarsi al pagamento delle tasse sui veicoli a quattro ruote, per evitare gli aumenti sulle assicurazioni, le multe e i controlli patrimoniali del fisco. Ma da oggi scatta la stretta, dopo l’entrata in vigore della Legge europea 2019-2020, approvata dalla Camera prima di Natale e quindi dell’articolo 93bis del Codice della strada. Si comincia dalla circolazione: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia potranno circolare nel Paese per tre mesi anziché due da quando l’interessato ha preso la residenza italiana. E le sanzioni varranno anche se alla guida del veicolo c’è un residente all’estero differente dal ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) La chiamano «esterovestizione»: si tratta di quella pratica che consiste nell’immatricolare le propriecon, nata circa una decina di anni fa. Una scappatoia per sottrarsi al pagamento delle tasse sui veicoli a quattro ruote, per evitare gli aumenti sulle assicurazioni, lee i controlli patrimoniali del fisco. Ma da oggi scatta la stretta, dopo l’entrata in vigore della Legge europea 2019-2020, approvata dalla Camera prima di Natale e quindi dell’articolo 93bis del Codice della strada. Si comincia dalla circolazione: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia potranno circolare nel Paese per tre mesi anziché due da quando l’interessato ha preso la residenza italiana. E le sanzioni varranno anche se alla guida del veicolo c’è un residente all’estero differente dal ...

