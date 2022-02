Alicia Keys risponde a Janet Jackson: "Hai una cotta per me? L'ho sempre saputo" (Di martedì 1 febbraio 2022) Alicia Keys ha scelto Instagram per rispondere alle parole pronunciate da Janet Jackson nel lontano 2008: 'Hai una cotta per me? L'ho sempre saputo'. Alicia Keys si è detta lusingata dalla cotta non così segreta di Janet Jackson: la cantante 40enne di "Underdog" ha pubblicato su Instagram uno screenshot di un articolo del 2008 in cui la Jackson rivelava di avere una cotta per lei. In un'intervista di molti anni fa rilasciata a E! Online, Janet dichiarò che se mai avesse dovuto avere una relazione con un'altra donna, ipoteticamente quella donna sarebbe stata sicuramente la Keys. "Ho ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 febbraio 2022)ha scelto Instagram perre alle parole pronunciate danel lontano 2008: 'Hai unaper me? L'ho'.si è detta lusingata dallanon così segreta di: la cantante 40enne di "Underdog" ha pubblicato su Instagram uno screenshot di un articolo del 2008 in cui larivelava di avere unaper lei. In un'intervista di molti anni fa rilasciata a E! Online,dichiarò che se mai avesse dovuto avere una relazione con un'altra donna, ipoteticamente quella donna sarebbe stata sicuramente la. "Ho ...

