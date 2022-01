Via delle Storie: Giorgia Cardinaletti erede della Maggioni debutta da Sanremo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Giorgia Cardinaletti Nella settimana del Festival di Sanremo, non poteva che iniziare dalla Città dei Fiori il nuovo approfondimento giornalistico di Rai1, “Via delle Storie“, condotto nella seconda serata del lunedì da Giorgia Cardinaletti. La trasmissione della rete ammiraglia – al debutto questa sera, 31 gennaio, alle 23.25 – raccoglierà l’eredità (e la collocazione) di “Sette Storie” di Monica Maggioni. Stando alle anticipazioni, il programma guidato dalla 34enne giornalista del Tg1 offrirà un racconto del Paese e dei suoi mutamenti attraverso immagini e testimonianze dirette. Così, “Via delle Storie” darà spazio a emergenze, drammi, cambiamenti, tendenze e scoperte con una ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 31 gennaio 2022)Nella settimana del Festival di, non poteva che iniziare dalla Città dei Fiori il nuovo approfondimento giornalistico di Rai1, “Via“, condotto nella seconda serata del lunedì da. La trasmissionerete ammiraglia – al debutto questa sera, 31 gennaio, alle 23.25 – raccoglierà l’eredità (e la collocazione) di “Sette” di Monica. Stando alle anticipazioni, il programma guidato dalla 34enne giornalista del Tg1 offrirà un racconto del Paese e dei suoi mutamenti attraverso immagini e testimonianze dirette. Così, “Via” darà spazio a emergenze, drammi, cambiamenti, tendenze e scoperte con una ...

Advertising

lauraboldrini : Aderisco alla staffetta di solidarietà #donneafganelibere delle parlamentari italiane. Con i talebani al potere, l… - sole24ore : Molti politici non comprendono il costo morale, sociale, culturale e certamente anche economico che comporta la chi… - Pontifex_it : Come Saulo prima dell’incontro con Cristo, abbiamo bisogno di cambiare strada, di invertire la rotta delle nostre a… - MariaSemeraro19 : @GCesterton @gianlucac1 La fila delle camionette dell'esercito che portavano via le bare da Bergamo, gli ospedali… - zazoomblog : Via delle Storie: Giorgia Cardinaletti erede della Maggioni debutta da Sanremo - #delle #Storie: #Giorgia… -