Verissimo, Tina e Gemma non smettono di litigare, Silvia Toffanin perde la pazienza “Ma come …” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ogni settimana, il sabato e la domenica, vanno in onda su Canale 5 due imperdibili appuntamenti con Verissimo. Stiamo nello specifico parlando del programma televisivo Mediaset condotto da Silvia Toffanin e all’interno del quale vengono ospitati sempre nuovi personaggi del mondo della televisione, musica, cinema ecc. Due delle protagoniste di una delle puntate di questa settimana sono state Gemma Galgani e Tina Cipollari che anche in questo caso non hanno perso l’occasione di scontrarsi. Il tutto davanti ad una Toffanin incredula. Tina e Gemma litigano anche a Verissimo Chi segue Uomini e Donne conosce sicuramente Gemma Galgani e Tina Cipollari ma soprattutto sa perfettamente quello che è il ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ogni settimana, il sabato e la domenica, vanno in onda su Canale 5 due imperdibili appuntamenti con. Stiamo nello specifico parlando del programma televisivo Mediaset condotto dae all’interno del quale vengono ospitati sempre nuovi personaggi del mondo della televisione, musica, cinema ecc. Due delle protagoniste di una delle puntate di questa settimana sono stateGalgani eCipollari che anche in questo caso non hanno perso l’occasione di scontrarsi. Il tutto davanti ad unaincredula.litigano anche aChi segue Uomini e Donne conosce sicuramenteGalgani eCipollari ma soprattutto sa perfettamente quello che è il ...

trash_italiano : TINA E GEMMA A VERISSIMO ?? - silentloudly : RT @tina_ooc: Tina: no Maria io esco, ciao Gemma ciao bella #verissimo - silentloudly : RT @tina_ooc: Tina: puoi chiudere il microfono a Gemma perché lei ama parlare sopra io ti dico proprio che queste cose non le sopporto o pa… - hudsonftpayne : RT @trash_italiano: TINA E GEMMA A VERISSIMO ?? - favxange : RT @tina_ooc: Tina: puoi chiudere il microfono a Gemma perché lei ama parlare sopra io ti dico proprio che queste cose non le sopporto o pa… -