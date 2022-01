UFFICIALE- Rinforzo in attacco per il Venezia: i dettagli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Arriva l’ ufficialità, il Venezia accoglie il nuovo Rinforzo in attacco. Il Venezia FC comunica l’acquisizione dell’attaccante camerunense Jean-Pierre Nsame, 28 anni. L’attaccante arriva direttamente dallo Young Boys. In totale, ha segnato nove gol in 33 presenze nelle competizioni UEFA con lo Young Boys centrando la qualificazione in Champions League per questa stagione. Young Boys’ Cameroonian forward Jean-Pierre Nsame I dettagli. Arriva in prestito dal club svizzero di Super League BSC Young Boys per il resto della stagione 2021/22, con un’opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Potrebbe interessarti: Allegri ha deciso: resta alla Juve, stop alle trattative (rompipallone.it) Kevin Ambrosi Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Arriva l’ ufficialità, ilaccoglie il nuovoin. IlFC comunica l’acquisizione dell’attaccante camerunense Jean-Pierre Nsame, 28 anni. L’attaccante arriva direttamente dallo Young Boys. In totale, ha segnato nove gol in 33 presenze nelle competizioni UEFA con lo Young Boys centrando la qualificazione in Champions League per questa stagione. Young Boys’ Cameroonian forward Jean-Pierre Nsame I. Arriva in prestito dal club svizzero di Super League BSC Young Boys per il resto della stagione 2021/22, con un’opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Potrebbe interessarti: Allegri ha deciso: resta alla Juve, stop alle trattative (rompipallone.it) Kevin Ambrosi

