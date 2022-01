UFFICIALE – Nsame è un nuovo giocatore del Venezia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Venezia chiude, proprio allo scadere, un colpo importante per il suo attacco: Jean-Pierre Nsame è la nuova punta a disposizione di Zanetti. L’ex giocatore degli Young Boys aveva acceso l’interesse anche di Sampdoria e Genoa che però non hanno chiuso con la società giallonera. Il camerunense classe 1993 negli ultimi 5 anni ha segnato più di cento goal in Svizzera. Il comunicato del Venezia su Nsame Il Venezia ha comunicato cosi l’arrivo di Nsame: “Il Venezia FC comunica l’acquisizione dell’attaccante camerunense Jean-Pierre Nsame, 28 anni, in prestito dal club svizzero di Super League BSC Young Boys per il resto della stagione 2021/22, con un’opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Nsame è uno degli ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilchiude, proprio allo scadere, un colpo importante per il suo attacco: Jean-Pierreè la nuova punta a disposizione di Zanetti. L’exdegli Young Boys aveva acceso l’interesse anche di Sampdoria e Genoa che però non hanno chiuso con la società giallonera. Il camerunense classe 1993 negli ultimi 5 anni ha segnato più di cento goal in Svizzera. Il comunicato delsuIlha comunicato cosi l’arrivo di: “IlFC comunica l’acquisizione dell’attaccante camerunense Jean-Pierre, 28 anni, in prestito dal club svizzero di Super League BSC Young Boys per il resto della stagione 2021/22, con un’opzione per il trasferimento a titolo definitivo.è uno degli ...

