Thailandia: dal wc della stanza in hotel spunta un lucertolone gigante (Di lunedì 31 gennaio 2022) Jason Kingman e la sua compagna Chantima hanno fatto una scoperta da brividi. Dal Wc della loro stanza in hotel ha fatto capolino un lucertolone gigante . Il rettile ha fissato i due per qualche ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Jason Kingman e la sua compagna Chantima hanno fatto una scoperta da brividi. Dal Wcloroinha fatto capolino un. Il rettile ha fissato i due per qualche ...

Trend_Sett : Thailandia: dal primo febbraio si torna a Phuket... #thailandia - MussatoMichela : @CHblw si dovrebbe aiutare la Thailandia a ripulire il mare dal petrolio ci sono disordini dei curdi in Siria e in… - paoloigna1 : In #Thailandia la situazione del #covid19 in materia di nuovi contagi è stazionaria dal 7 Gennaio scorso - pin_klo : Spiagge e barriera corallina minacciate dal petrolio: allarme in Thailandia - parcheggilowcos : RT @QuandoAndare_: ?? CORRIDOI TURISTICI “COVID-FREE” la lista si allunga. Dal 1 febbraio 2022 saranno incluse anche le seguenti mete: Cuba… -

Novità Green Pass dal 1 febbraio 2022: le regole per viaggi e over 50 ... che includono anche altre destinazioni: Cuba, Turchia, Singapore, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese . Vi ricordiamo, infine, che dal 1 febbraio 2022 saranno ...

Originaltour spinge sull'Oman Dal 1° febbraio anche l’Oman diventa Corridoio turistico insieme a Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (solo isola di Phuket) e Polinesia Francese, secondo l’ultima ordinanza del Ministro della [...] ...

Dal 1° febbraio anche l'Oman diventa Corridoio turistico insieme a Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (solo isola di Phuket) e Polinesia Francese, secondo l'ultima ordinanza del Ministro della