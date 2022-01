Sorpresa Pandev, lascia il Genoa per il Parma (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un trasferimento a Sorpresa, arrivato nell’ultima ora di calciomercato invernale: Goran Pandev lascia il Genoa per passare al Parma fino a fine stagione. La notizia la dà Sky. La firma dell’attaccante macedone è arrivata al fotofinish, alle 19.30. Pandev, che era convinto di chiudere la carriera al Genoa, cambia bandiera dopo la proposta del Parma. Giocherà in Serie B insieme a Gigi Buffon. In stagione il macedone ha all’attivo 20 presenze e nessun gol. Il Parma ha trovato l’accordo con il Genoa per un trasferimento a titolo definitivo fino al termine della stagione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un trasferimento a, arrivato nell’ultima ora di calciomercato invernale: Goranilper passare alfino a fine stagione. La notizia la dà Sky. La firma dell’attaccante macedone è arrivata al fotofinish, alle 19.30., che era convinto di chiudere la carriera al, cambia bandiera dopo la proposta del. Giocherà in Serie B insieme a Gigi Buffon. In stagione il macedone ha all’attivo 20 presenze e nessun gol. Ilha trovato l’accordo con ilper un trasferimento a titolo definitivo fino al termine della stagione. L'articolo ilNapolista.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO PARMA, A SORPRESA C'È PANDEV PER L'ATTACCO Arriva a titolo definitivo fino a fine stagione… - Cicodecuba1 : A sorpresa, il Parma si assicura l'arrivo di Pandev dal Genoa. Scambio di documenti in corso per il macedone, che d… - napolista : Sorpresa Pandev, lascia il Genoa per il Parma Trasferimento a titolo definitivo fino alla fine della stagione. La… - ConJClancy : RT @NiccoPasta: ??| A sorpresa nuovo ingresso per l’attacco: fatta per Pandev, contratto fino a giugno @ParmaLiveTweet - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO PARMA, A SORPRESA C'È PANDEV PER L'ATTACCO Arriva a titolo definitivo fino a fine stagione #SkyCalciomercat… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Pandev Sorpresa Genoa in uscita: Goran Pandev è ad un passo dal Parma! Ultime notizie calcio mercato - A tempo quasi scaduto arriva una straordinaria novità nella carriera di Goran Pandev. Il macedone, infatti, è ad un passo dal lasciare il Genoa per accasarsi al Parma. In questo momento è in corso uno scambio di documenti, con l'ex Napoli che firmerà un contratto fino al ...

Calciomercato Genoa, sorpresa Pandev: colpo in Serie B Pandev © LaPresse39 anni il prossimo luglio per Pandev che come evidenziato dai colleghi di 'SerieBnews.com' è pronto a cambiare maglia in questo ultimo giorno di mercato per accasarsi al Parma. Il ...

Sorpresa Pandev, Sky: “È pronto a lasciare il Genoa e la Serie A: va al Parma” SOS Fanta LIVE CALCIOMERCATO GENOA: Pandev ha firmato con il Parma Live calciomercato invernale Genoa: seguiremo in questo post tutte le trattative, le operazioni in entrata e in uscita del Grifone ...

Parma, colpo Pandev: i dettagli Colpo Parma: Goran Pandev arriva dal Genoa. Colpo a sorpresa di fine mercato per il Parma, che ha ingaggiato Goran Pandev dal Genoa. L'attaccante macedone, classe 1983, lascia il Grifone dopo sei anni ...

Ultime notizie calcio mercato - A tempo quasi scaduto arriva una straordinaria novità nella carriera di Goran. Il macedone, infatti, è ad un passo dal lasciare il Genoa per accasarsi al Parma. In questo momento è in corso uno scambio di documenti, con l'ex Napoli che firmerà un contratto fino al ...© LaPresse39 anni il prossimo luglio perche come evidenziato dai colleghi di 'SerieBnews.com' è pronto a cambiare maglia in questo ultimo giorno di mercato per accasarsi al Parma. Il ...Live calciomercato invernale Genoa: seguiremo in questo post tutte le trattative, le operazioni in entrata e in uscita del Grifone ...Colpo Parma: Goran Pandev arriva dal Genoa. Colpo a sorpresa di fine mercato per il Parma, che ha ingaggiato Goran Pandev dal Genoa. L'attaccante macedone, classe 1983, lascia il Grifone dopo sei anni ...