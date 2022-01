Sanremo, che scandalo! I look che hanno fatto la storia (Di lunedì 31 gennaio 2022) look scandalosi a Sanremo ne abbiamo visti parecchi. La storia del Festival della Canzone italiana è da sempre legata all’evoluzione dei costumi. Gli italiani, davanti al televisore, hanno visto cambiare le mode, hanno sbirciato Senza veli volontari o accidentali, hanno disprezzato o apprezzato scelte estreme… L’ultima? La tutina dei Maneskin. Genderless e fluidità I Maneskin vincono Sanremo 2021 indossando una tutina Etro di tulle color carne con ricami argentei: è solo l’ultimo outfit di una serie di scelte sopra le righe (riguardali QUI). Incarnano perfettamente il trend genderless che trionfa recentemente sul palco dell’Ariston. Conchita Wurst si presenta con la barba (2015), molti cantanti sfoggiano l’arcobaleno addosso, Mahmood indossa la gonna e il provocatore ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 31 gennaio 2022)scandalosi ane abbiamo visti parecchi. Ladel Festival della Canzone italiana è da sempre legata all’evoluzione dei costumi. Gli italiani, davanti al televisore,visto cambiare le mode,sbirciato Senza veli volontari o accidentali,disprezzato o apprezzato scelte estreme… L’ultima? La tutina dei Maneskin. Genderless e fluidità I Maneskin vincono2021 indossando una tutina Etro di tulle color carne con ricami argentei: è solo l’ultimo outfit di una serie di scelte sopra le righe (riguardali QUI). Incarnano perfettamente il trend genderless che trionfa recentemente sul palco dell’Ariston. Conchita Wurst si presenta con la barba (2015), molti cantanti sfoggiano l’arcobaleno addosso, Mahmood indossa la gonna e il provocatore ...

