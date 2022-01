Quirinale | Orlando | “Paradossale parlare di sconfitta politica”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sul risultato delle elezioni per il”èdidella. Perché è vero che c’è stata una difficoltà dei leader a fare i conti con uno schema inedito per mettere insieme coalizioni dove ci sono anche forze politiche che non fanno parte della maggioranza di governo. Questo sicuramente ha pesato e poi ci sono stati anche errori. Madidellaquando si elegge un politico alcome Sergio Mattarella, seppure caratterizzato da grandi competenze giuridiche, e quando è il Parlamento con una spinta forte a orientare in quella direzione, mi sembra francamente un paradosso. Parlerei di difficoltà delle leadership a gestire uno schema così complesso, ...

La risposta del Parlamento che restituisce agli italiani un punto di riferimento importante, un punto di forza per la Repubblica. E credo che in un momento come questo di grande difficoltà, dopo non p ...(Adnkronos) – Sul risultato delle elezioni per il Quirinale "è paradossale parlare di sconfitta della politica. Perché è vero che c'è stata una difficoltà dei leader a fare i conti con uno schema ined ...