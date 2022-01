Quell’ultimo post di Cheslie Kryst, avvocata e Miss USA 2019, morta a 30 anni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cheslie Kryst, vincitrice del concorso Miss USA nel 2019, reginetta di bellezza, avvocata, fashion blogger e corrispondente di Extra TV, è morta nella giornata di ieri, 30 gennaio, poco dopo le 7 del mattino. A dare la notizia è stata la polizia, tramite un esponente del NYPD, come riporta E!News. I portavoce della polizia di New York hanno aggiunto che la morte di Kryst, che viveva al nono piano del condominio, sembra essere un suicidio. Il medico legale, tuttavia, deve ancora determinare la causa ufficiale della morte. La ragazza è stata dichiarata morta sul posto, dai soccorritori. Vi raccomandiamo... morta a 29 anni la star Disney Kim ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 31 gennaio 2022), vincitrice del concorsoUSA nel, reginetta di bellezza,, fashion blogger e corrispondente di Extra TV, ènella giornata di ieri, 30 gennaio, poco dopo le 7 del mattino. A dare la notizia è stata la polizia, tramite un esponente del NYPD, come riporta E!News. I portavoce della polizia di New York hanno aggiunto che la morte di, che viveva al nono piano del condominio, sembra essere un suicidio. Il medico legale, tuttavia, deve ancora determinare la causa ufficiale della morte. La ragazza è stata dichiaratasulo, dai soccorritori. Vi raccomandiamo...a 29la star Disney Kim ...

