Oltre seicentomila Puglia | 602309 positivi a test corona virus | incremento di 2638 rispetto a ieri Dall' inizio della pandemia Dati diffusi dalla Regione

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffusodel giorno: 31 gennaio 2022 2.638 Nuovi casi 27.689giornal17 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 824 Provincia di Bat: 233 Provincia di Brindisi: 311 Provincia di Foggia: 382 Provincia di Lecce: 594 Provincia di Taranto: 265 Residenti fuori: 21 Provincia in defne: 8 137.035 Persone attualmente positive 728 Persone ricoverate in area non critica 59 Persone in terapia intensivacomplessivi 602.309 Casi totali 7.682.915eseguiti 458.059 Persone guarite 7.215 Persone decedute Casi totali per provincia Provincia di Bari: 206.547 Provincia ...

Advertising

NoiNotizie : Oltre seicentomila. #Puglia: 602309 positivi a test #coronavirus , incremento di 2638 rispetto a ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre seicentomila

Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Un altro milione eeuro è previsto per il personale non dirigenziale. 'Risparmieremo' ...4 milioni e mezzo di euro, con i relativi oneri pari a circa un milione e mezzo di euro, sono ...Lo stesso che vigliaccamente non si oppose all'alleato nazista per la cattura e la deportazione dimilitari italiani, definiti "gli schiavi di Hitler". L'ANPI ha già inoltrato a ..."Il presidente Sergio Mattarella è un grande esempio, per senso dello Stato e per equilibrio. Grazie e buon lavoro, Presidente" ...Il tesoro, a cui gli investigatori della Squadra mobile diretta da Luigi Mitola sono giunti dopo l'arresto per droga di due uomini ...