Nuovi segnali su WhatsApp per iPad: aggiornamento più vicino (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da sempre, uno degli aggiornamenti più attesi in ambito mobile è senza ombra di dubbio quello relativo a WhatsApp per iPad. Si tratterebbe di una vera e propria svolta per tutti coloro che amano il mondo dei tablet Apple, al punto che anche noi a novembre abbiamo provato a fornirvi un contributo sul tema. Si tratta di un progetto che prima o poi si concretizzerà, ormai è assodato. Allo stesso tempo, però, non abbiamo ancora certezze sulle tempistiche di rilascio, al netto dei riscontri ottenuti oggi 31 gennaio. La situazione relativa al rilascio di WhatsApp per iPad Quali sono i segnali delle ultime ore a proposito di WhatsApp per iPad? L’ultimo bollettino ci dice che arriveranno sicuramente delle novità nel prossimo futuro, stando a quanto è stato dichiarato dal ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da sempre, uno degli aggiornamenti più attesi in ambito mobile è senza ombra di dubbio quello relativo aper. Si tratterebbe di una vera e propria svolta per tutti coloro che amano il mondo dei tablet Apple, al punto che anche noi a novembre abbiamo provato a fornirvi un contributo sul tema. Si tratta di un progetto che prima o poi si concretizzerà, ormai è assodato. Allo stesso tempo, però, non abbiamo ancora certezze sulle tempistiche di rilascio, al netto dei riscontri ottenuti oggi 31 gennaio. La situazione relativa al rilascio diperQuali sono idelle ultime ore a proposito diper? L’ultimo bollettino ci dice che arriveranno sicuramente delle novità nel prossimo futuro, stando a quanto è stato dichiarato dal ...

Advertising

AConan_Doyle : @MARCELGuillaum5 @NanniNOVI Abbiamo scritto ieri Ma non abbiamo segnali di nuovi ingressi - JPCK72 : RT @PrvaZylm: I nuovi bulli nelle scuole elementari e medie non rubano più i soldi della merenda agli altri bambini. Urlano agli altri bamb… - silviotchka : RT @PrvaZylm: I nuovi bulli nelle scuole elementari e medie non rubano più i soldi della merenda agli altri bambini. Urlano agli altri bamb… - FabriceFabriz : RT @PrvaZylm: I nuovi bulli nelle scuole elementari e medie non rubano più i soldi della merenda agli altri bambini. Urlano agli altri bamb… - LorisGary3 : RT @PrvaZylm: I nuovi bulli nelle scuole elementari e medie non rubano più i soldi della merenda agli altri bambini. Urlano agli altri bamb… -