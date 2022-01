Nuove regole sul Green Pass dal 1° febbraio: cosa cambia? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dall’1° febbraio servirà il Certificato Verde per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per recarsi in banca o dal tabaccaio. Vediamo quali sono le Nuove regole sul Green Pass. Dove servirà il certificato verde? Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite senza bisogno di Leggi su periodicodaily (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dall’1°servirà il Certificato Verde per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per recarsi in banca o dal tabaccaio. Vediamo quali sono lesul. Dove servirà il certificato verde? Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite senza bisogno di

Advertising

Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - quotidianodirg : #Italia #1febbraio A febbraio nuove regole, multe e green pass nei negozi: ecco cosa cambia - telodogratis : Green pass 1 febbraio e obbligo vaccinale: nuove regole da domani - MondeVintage : Buongiorno oggi è 31 e da domani entreranno in vigore le nuove regole ?? Perciò se in qualche negozio dovessi becca… - antbar12 : RT @gallina_di: Green pass 1 febbraio e obbligo vaccinale: nuove regole da domani ???????????? MERDA, MERDA OVUNQUE! QUELLA POLTIGLIA DOCUMENTAT… -