Non mi lasciare: stasera su Rai 1 l'Ultima Puntata della Fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si conclude stasera 31 gennaio alle 21.30 su Rai 1 la pericolosa indagine veneziana del sostituto procuratore Elena Zanin in Non mi lasciare, Fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roia. La trama dell'Ultima Puntata. Leggi su comingsoon (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si conclude31 gennaio alle 21.30 su Rai 1 la pericolosa indagine veneziana del sostituto procuratore Elena Zanin in Non micon. La trama dell'

Advertising

disinformatico : Questo è Il Mattino (giornale svizzero). Una storia in quattro immagini. Non è bello copiare pari pari da Wikipedi… - MarcelloChirico : Visto che #DeJong adesso è in tendenza (strano ??) vi aggiungo che il giocatore vuole lasciare il @FCBarcelona_es .… - AndreaVenanzoni : Di tutti i retroscena circolati ieri il più curioso è quello che vedrebbe Draghi operare una moral suasion sulle fo… - puff_of_ink : Sorvoliamo per scivolare via, sospinti dal vento e mancanti di peso, ma volare è altro. Volare è alto e basso, vert… - sameoImistakess : RT @artbymars: “ma secondo te, cornutazzo, potevo lasciare il mio amico da solo?” immaginate un sanremo non condotto da amadeus e fiorello… -