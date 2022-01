Multitasking e switch-tasking tra mito e realtà | cosa succede nel nostro cervello

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Essere(dall’inglese task = compito) significa saper gestire più compiti nello stesso momento. Oggi sembra essere un vero e proprio super potere che rende contenti i propri datori di lavoro, proprio perché ci si dimostra in grado di lavorare per due o più persone. Il termineviene mutuato dal mondo dell’informatica e si identifica con la capacità di un sistema operativo di svolgere più compiti contemporaneamente. Tuttavia, mentre le tecnologie nascono per compiere il maggior numero di operazioni in simultanea, noi non siamo biologicamente predisposti per farlo nello stesso modo. Almeno non in maniera focalizzata. Nonostante ciò, ci ritroviamo a vivere in una società che spesso esalta la dote di saper lavorare in. Il ...

