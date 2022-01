Misure di sostegno per la pandemia | truffa da 440 milioni | sono 78 gli indagati | 8 le persone in carcere

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Gli inquirenti parlano di una maxi frode per 440di euro. Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa dellae finiti invece in modo ...

... lo strumento introdotto tra le misure previste dal governo con il decreto Rilancio del 2020 per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà. Anche perquisizioni e sequestri L'esecuzione delle ... RIMINI (ITALPRESS) – Maxi frode da 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate, introdotti tra le misure di sostegno emanate dal Governo con il Decreto rilancio durante ...