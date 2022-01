Marò, dopo 10 anni si chiude il calvario di Latorre e Girone: il gip archivia. FdI: «Tanti dovrebbero scusarsi» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il gip di Roma ha archiviato l’inchiesta sui due Marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre in merito alla vicenda di due pescatori uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala, in India. Si chiude così un calvario giudiziario e umano iniziato esattamente dieci anni fa. Lo scorso dicembre la stessa Procura di Roma aveva chiesto di archiviare il caso, sul quale a piazzale Clodio era aperto dal 2012 un fascicolo di indagine per omicidio volontario. La Procura aveva chiesto l’archiviazione dei Marò I pm romani avevano interrogato i due Marò lo scorso luglio. Li ascoltarono anche il 3 gennaio del 2013 e nello stesso anno disposero una perizia sul computer e su una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il gip di Roma hato l’inchiesta sui dueSalvatoree Massimilianoin merito alla vicenda di due pescatori uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala, in India. Sicosì ungiudiziario e umano iniziato esattamente diecifa. Lo scorso dicembre la stessa Procura di Roma aveva chiesto dire il caso, sul quale a piazzale Clodio era aperto dal 2012 un fascicolo di indagine per omicidio volontario. La Procura aveva chiesto l’zione deiI pm romani avevano interrogato i duelo scorso luglio. Li ascoltarono anche il 3 gennaio del 2013 e nello stesso anno disposero una perizia sul computer e su una ...

