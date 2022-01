M5s | il nodo del limite ai due mandati sullo sfondo dello scontro tra Conte e Di Maio | Il 30% dei parlamentari fuori dalle liste

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Loè deflagrato pochi minuti dopo la rielezione di Sergio Mattarella: l’ex capo politico ha messo sotto accusa quello attuale sulla gestione le trattative nella corsa al Quirinale. Giuseppesi prende la notte per replicare e il giorno dopo spiega che le “trattative” sono state decise anche da Luigi Di: “Era nella cabina di regia M5s, anche lui chiarirà”. E “non a me, ma agli iscritti”. Un botta e risposta che rappresenta l’inizio dell’attesa resa dei conti tutta interna al Movimento 5 stelle. Un redde rationem che si è allargato ai gruppie ai componenti del governo, divisi tra fedelissimi del ministro degli Esteri e sostenitori dell’ex presidente del consiglio. Confronti, chiarimenti e iscritti- Tutte le dichiarazioni combaciano solo su un punto: un “chiarimento” si fa sempre più ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s nodo

... rispetto a quello attuale, incerto e senza futuro, a composizione Pd,e Leu. Ciò spiega la ... non ancora considerata, nella sua importanza e che, invece, rappresenterà ilpolitico più ...Va poi sciolto ildelle concessioni balneari (ma in ballo ci sono anche quelle degli ambulanti)...continua il muro contro muro tra il centrodestra che ne propone lo stralcio e il tandem Pd -...La partita del Quirinale ha lasciato scorie pesanti: si parla di resa dei conti. Le politiche 2023 non sono così lontane e il nodo, forse, è davvero tutto lì: chi avrà il potere di gestire le liste di ...Dalla Lega ai 5 Stelle, le forze della maggioranza sono senza fiato Tentativo di rivalsa sul governo. Rispuntano termini come «tagliando» ...