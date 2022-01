L'ossessione degli italiani per la casa (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’altro giorno un argentiere di Firenze ha appeso in negozio un cartello con scritto: “Severamente vietato parlare di Covid”. Ogni tanto ci vorrebbe un avviso del genere alle cene che dice: “Severamente vietato parlare di case”. Accade appena ci si siede al ristorante, davanti a un aperitivo, o mangiando un cinese da asporto. Accade soprattutto tra i Millennial – che iniziano a comprare o che si lamentano di non poterlo fare – e i quaranta-cinquantenni, Generazione X – che hanno comprato e iniziano a restaurare o a investire o a pentirsi di non aver preso quel trilocale a Testaccio o a Nolo prima che diventassero quartieri ambiti. In giro per l’Italia in questi giorni autobus e tram sono ricoperti dalla campagna di Immobiliare.it, sito per trovare case in vendita e in affitto. La casetta antropomorfa che fa da logo del sito ha un cappello da Sherlock Holmes e dice “Immobiliare, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’altro giorno un argentiere di Firenze ha appeso in negozio un cartello con scritto: “Severamente vietato parlare di Covid”. Ogni tanto ci vorrebbe un avviso del genere alle cene che dice: “Severamente vietato parlare di case”. Accade appena ci si siede al ristorante, davanti a un aperitivo, o mangiando un cinese da asporto. Accade soprattutto tra i Millennial – che iniziano a comprare o che si lamentano di non poterlo fare – e i quaranta-cinquantenni, Generazione X – che hanno comprato e iniziano a restaurare o a investire o a pentirsi di non aver preso quel trilocale a Testaccio o a Nolo prima che diventassero quartieri ambiti. In giro per l’Italia in questi giorni autobus e tram sono ricoperti dalla campagna di Immobiliare.it, sito per trovare case in vendita e in affitto. La casetta antropomorfa che fa da logo del sito ha un cappello da Sherlock Holmes e dice “Immobiliare, ...

Mrs_B_17 : Penso che simpatie ed antipatie le proviamo tutti perciò anche loro in casa. Soleil non è amata però a differenza d… - _Overgron_ : @Butterflyknif19 Il piano degli autori è mandarci Miriana, non di certo Soleil. Curati l’ossessione se arrivi a vol… - percycurse : @xpennyyx ahh tesoro vai tranquilla basta che non diventi un'ossessione o uno sfogo per colpa degli esami, andrà tu… - MazzaliVanna : RT @scandura: In una intervista a Radio Radicale (e dove sennò). Penso a quando Emanuele Macaluso mi rispose che 'un bracciante degli anni… - latermodiferrar : @TeoCola86 @tancredipalmeri @SpursOfficial Io invece mi chiedo come mai commentano di più gli interisti degli juven… -