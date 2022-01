Lettera di là del mare | testo e significato della canzone di Massimo Ranieri a Sanremo 2022

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 31 gennaio 2022) In gara al Festival dicon il branoal di là deltorna come Big sul palco dell’Ariston a distanza di 34 anni dall’ultima partecipazione. Per questa occasione così importante, il cantautore napoletano ha pensato di portare in scena unamolto profonda: vediamo ile ilconal di là delSi intitolaal di là deled è il brano che segna il ritorno dial Festival didopo 34 anni ...