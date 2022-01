Kulusevski - Bentancur ufficiali al Tottenham: ecco le cifre dell'affare (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus ha annunciato le cifre delle cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham, nel comunicato in cui ha ufficializzato il loro trasferimento agli Spurs. L'uruguaiano parte per ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus ha annunciato lee cessioni di Rodrigoe Dejanal, nel comunicato in cui hazzato il loro trasferimento agli Spurs. L'uruguaiano parte per ...

Advertising

romeoagresti : Per #Kulusevski al #Tottenham trattativa ormai quasi chiusa: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di det… - romeoagresti : Chiusa l’operazione #Kulusevski, il #Tottenham confida di chiudere in giornata anche l’arrivo di #Bentancur per una… - romeoagresti : ?? #Kulusevski & #Bentancur al #THFC ????Countdown #Zakaria ???? #Nandez… ???? Il futuro di #KaioJorge Ne parliamo a par… - leighismykiller : RT @nickkwolff: Il capitano della Juventus FC saluta gli ormai ex compagni Bentancur e Kulusevski. - AuriRizzo : RT @nickkwolff: Il capitano della Juventus FC saluta gli ormai ex compagni Bentancur e Kulusevski. -