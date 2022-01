Inter, Gosens e Caicedo in campo nonostante il giorno libero (Di lunedì 31 gennaio 2022) Primi giorni all’Inter per Robin Gosen e Felipe Caicedo Sono i primi giorni all’Inter per Robin Gosens e Felipe Caicedo. I due hanno dimostrato fin da subito grande voglia di inserirsi nel mondo nerazzurro. I due nuovi acquisti ieri hanno rinunciato al giorno libero concesso per staccare un po’ per mettersi in pari con gli altri. L’esterno tedesco ha proseguito con il suo programma personalizzato per recuperare al meglio dall’infortunio, mentre l’attaccante ha svolto una normale seduta di allenamento per scaldare il motore in vista del derby, dove potrebbe avere occasione di debuttare. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Primi giorni all’per Robin Gosen e FelipeSono i primi giorni all’per Robine Felipe. I due hanno dimostrato fin da subito grande voglia di inserirsi nel mondo nerazzurro. I due nuovi acquisti ieri hanno rinunciato alconcesso per staccare un po’ per mettersi in pari con gli altri. L’esterno tedesco ha proseguito con il suo programma personalizzato per recuperare al meglio dall’infortunio, mentre l’attaccante ha svolto una normale seduta di allenamento per scaldare il motore in vista del derby, dove potrebbe avere occasione di debuttare. L'articolo proviene damagazine.

