Gli abiti di un'icona di stile, a Sanremo la mostra dedicata a Milva (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il foyer del Casinò ospita sedici creazioni realizzate per l'artista da stilisti del calibro di Versace, Armani e Ferré. Si tratta di un percorso che culminerà con un'asta in aprile al Teatro Franco Parenti: il ricavato sarà destinato all'avvio di un progetto di cura attraverso l'arte Leggi su vanityfair (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il foyer del Casinò ospita sedici creazioni realizzate per l'artista da stilisti del calibro di Versace, Armani e Ferré. Si tratta di un percorso che culminerà con un'asta in aprile al Teatro Franco Parenti: il ricavato sarà destinato all'avvio di un progetto di cura attraverso l'arte

Advertising

JesuisJeru : RT @Greta13177462: Barù descrive gli abiti che vede in puntata: 'un misto tra carnevale, prom e 18esimo sbagliato' #jerù - Scrivosolocazz : RT @Greta13177462: Barù descrive gli abiti che vede in puntata: 'un misto tra carnevale, prom e 18esimo sbagliato' #jerù - amandoxrugg : RT @ruggexspe: analizziamo l'opera: persona seduta con martini in mano, ai lati del soggetto principale ritroviamo due donzelle intente a f… - ruggexspe : analizziamo l'opera: persona seduta con martini in mano, ai lati del soggetto principale ritroviamo due donzelle in… - Comewhatmaay : RT @Greta13177462: Barù descrive gli abiti che vede in puntata: 'un misto tra carnevale, prom e 18esimo sbagliato' #jerù -