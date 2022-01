È morta la zia di Fedez, uccisa dal Covid: il messaggio per gli operatori del reparto di pneumologia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nelle ultime ore è morta la zia di Fedez. La notizia arriva dallo stesso Federico Lucia, che ha affidato ai social il suo personale sfogo per la parente scomparsa. Il rapper non rende noto il nome della zia, ma le dedica un messaggio di affetto con parole di ringraziamento nei confronti dei medici e degli infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo. “Ciao guerriera, ciao zia”, così si chiude la dedica di Fedez alla parente scomparsa. Secondo il suo racconto, la signora combatteva da circa 20 anni contro un brutto male – non meglio specificato – e ultimamente era risultata positiva al Covid-19. Ecco il messaggio pubblicato da Federico Lucia su Instagram: “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nelle ultime ore èla zia di. La notizia arriva dallo stesso Federico Lucia, che ha affidato ai social il suo personale sfogo per la parente scomparsa. Il rapper non rende noto il nome della zia, ma le dedica undi affetto con parole di ringraziamento nei confronti dei medici e degli infermieri deldidell’ospedale San Paolo. “Ciao guerriera, ciao zia”, così si chiude la dedica dialla parente scomparsa. Secondo il suo racconto, la signora combatteva da circa 20 anni contro un brutto male – non meglio specificato – e ultimamente era risultata positiva al-19. Ecco ilpubblicato da Federico Lucia su Instagram: “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai ...

Advertising

sissiisissi2 : RT @fanpage: Grave lutto per #Fedez, è morta la zia del rapper - fanpage : Grave lutto per #Fedez, è morta la zia del rapper - Novella_2000 : Morta la zia di Fedez: il commovente addio del rapper - gossipblogit : Fedez, il tragico lutto a causa del Covid: “Mi hai cresciuto come un figlio” - _bhoo__ : È morta la zia di fedez perchè positiva al covid Mi dispiace un sacco -