Denise Pipitone, Nuova Speranza: l’Annuncio di Piera Maggio! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo riconquista gli onori della cronaca. l’Annuncio di mamma Piera pare essere uno spiraglio di luce e di Speranza nella risoluzione di questo lungo e doloroso caso giudiziario. Ecco le novità sul caso Denise Pipitone! l’Annuncio di Piera Maggio apre nuove speranze nel caso della scomparsa della sua bambina. Un caso tra i più lunghi in assoluto di tutta la storia giudiziaria del nostro Paese. Una storia dolorosa e molto sofferta dalla mamma, che non ha mai perso le speranze, non ha mai smesso di lottare per sapere che fine ha fatto sua figlia. In queste ultime ore è stato reso noto che finalmente è stato approvato il testo per istituire la ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il caso di, la bambina scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo riconquista gli onori della cronaca.di mammapare essere uno spiraglio di luce e dinella risoluzione di questo lungo e doloroso caso giudiziario. Ecco le novità sul casodiMaggio apre nuove speranze nel caso della scomparsa della sua bambina. Un caso tra i più lunghi in assoluto di tutta la storia giudiziaria del nostro Paese. Una storia dolorosa e molto sofferta dalla mamma, che non ha mai perso le speranze, non ha mai smesso di lottare per sapere che fine ha fatto sua figlia. In queste ultime ore è stato reso noto che finalmente è stato approvato il testo per istituire la ...

Advertising

MarcoM267 : RT @NariceDe: Peggio dei paladini della giustizia ci sono solo i paladini a piacimento, che guarda caso vedono solo i tweet dei personaggi… - marcellotrenord : RT @SalvoPatty: Osservazione: ma alla Procura di Marsala la frase 'non accoglimento ' è di casa? Meno male che alla fine poi, qualche giudi… - trolldepresso : RT @NariceDe: Peggio dei paladini della giustizia ci sono solo i paladini a piacimento, che guarda caso vedono solo i tweet dei personaggi… - AssuntaGiovann2 : RT @SalvoPatty: Osservazione: ma alla Procura di Marsala la frase 'non accoglimento ' è di casa? Meno male che alla fine poi, qualche giudi… - Pantocrax : RT @Sere03369835: Il pm ha detto che la dott.ssa Angioni ha ritrattato,in realtà ha specific i fatti proprio xché non ha ness intenzione di… -