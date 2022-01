Covid oggi Abruzzo, 1.262 contagi e 4 morti: bollettino 31 gennaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.262 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 31 gennaio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.811 nella Regione. Da ieri i guariti sono stati 456. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.559 tamponi molecolari e 9319 test antigenici. Sono 428 i pazienti, 16 in più rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica. Sono 36 le terapie intensive occupate come ieri. In isolamento a casa 111.962 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 253, Chieti a 348, Pescara a 298 e Teramo a 332. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.262 i nuovida Coronavirus, 312022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 4. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.811 nella Regione. Da ieri i guariti sono stati 456. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.559 tamponi molecolari e 9319 test antigenici. Sono 428 i pazienti, 16 in più rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica. Sono 36 le terapie intensive occupate come ieri. In isolamento a casa 111.962 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 253, Chieti a 348, Pescara a 298 e Teramo a 332. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è S… - DSantanche : ?? A tutti i media: “Dopo una settimana di silenzio per elezioni #Quirinale da oggi (a inciucio fatto) tornate a par… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - StraNotizie : Covid oggi Lazio, 6.615 contagi e 29 morti. A Roma 3.865 casi - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 5.062 positivi e 51 morti: l'indice di contagio cala all'11,78% -