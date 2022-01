‘Chiappe e femminilità’ | Il post spacca internet di Arisa

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe perre l’e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato“. Sono queste le parole cheha voluto condividere sul suo profilo Instagram, prima di iniziare una nuova giornata di lavoro. Parole che dimostrano una nuova consapevolezza di sé e un nuovo rapporto con il proprio corpo, frutto di un lungo percorso che la cantante sta affrontando in questi ultimi mesi.si mostra quindi in alcuni scatti in lingerie, con i quali vuole celebrare il suo essere donna, la sua femminilità e un corpo che per troppo tempo ha nascosto per paura del giudizio degli altri. E, con questosui social, la cantante vuole lanciare un messaggio molto importante: “#eroromantica mi sta cambiando la vita, ho bisogno ...